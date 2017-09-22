竹縣表揚322優良教師 縣長籲縮小城鄉差距

新竹縣長邱鏡淳（中）今天跟2名師鐸獎得主：忠孝國中校長吳兆德（左）、五峰國小老師陳香蘭（右）合影，感謝他們為教育的努力。（記者黃美珠攝）

2017-09-22 16:36

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣今天表揚優良教師，包含2名師鐸獎得主共322人獲獎肯定。邱鏡淳說他來自峨眉鄉下，相當了解城鄉差距給學生的影響。他感謝在座教學資歷都至少10年以上的老師們，願把青春年華都奉獻給了教育，他也期盼學生都能虛心受教，更呼籲為人師表者，齊心將城鄉差距縮小，在學校營造好的學習環境，提供好的學習氛圍，更要搭起可供學生表演、表現的平台，循循善誘出學生發揮潛能。

受獎的大肚國小校長彭源正是30年的教育老兵，他回憶自己唸國一時首次月考數學，本來自信可以拿高分，但沒想到竟然只有30分。不過他安慰自己：理科差沒關係，國文可不差！特別是當年他的國文老師告訴他「知識就是力量」，此後這句話一直影響著他，以至於後來他也常把這句話勉勵其他人。

師鐸獎得主之一的忠孝國中校長吳兆德說，在他眼中沒有令人絕望的學生。老師就像1盞明燈，可以指引學生通過漆黑的隧道。

另名師鐸獎得主、五峰國小老師陳香蘭邊做賽夏語教材、邊學講賽夏語，且引導學生藉由參加朗讀等各種比賽，從中可以認識並發揚母語。