屏東「學．原住民運動」 開啟原鄉藝術平台

2017-09-22 16:44

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近半年來屏東市興起一陣「學．原住民運動」的風潮，許多民眾詢問隨處可見的「學原住民」、「原住民學」的布條到底怎麼讀；其實，這是由屏東縣政府原住民處從2015年開始，開辦供一般民眾學習原住民藝術文化的課程，今年的「學．原住民運動」系列課程師生成果展，今天（22日）起登場。

成果展展出內容，是由4位專業的原住民藝術家帶領學員們所製作；其中，魯凱族彭春林指導學員魯凱傳統植物染及編織技藝，將其融入生活創意用品布包；致力於古陶壺工藝研究的排灣族雷斌，則從揉土、滾土條、陶壺塑形教學步驟下，引導學員們完成具文化紋理的陶壺作品。

排灣族的鄞立明傳授學員刺繡技法結合拼布，最後組成精美的布包；排灣族陳惠蓮藉由排灣衣釦飾品及圖騰元素出發，引導學生發想異質素材的結合，創作出獨一無二的漂流木及衣釦作品。

屢獲國內外烹飪大獎的朱志揚、谷桑․路法尼耀，及擅長從原鄉取材結合異國飲食文化的Muni與小民老師、HERE的Malas等人，也在今天開展活動中，呈現從部落產地到餐桌的原民飲食文化。

屏縣府原住民處長長伍麗華表示，成果展今起至11月10日在屏東縣原住民文化會館登場，歡迎對原住民藝術有興趣的朋友參加課程。