Q4僅7％企業計畫全面調薪 幅度約勞工期待一半

2017-09-22 16:46

〔記者吳柏緯／台北報導〕行政院替軍公教加薪、經濟成長率保二有望，不少勞工期望好景氣能反映在今年第四季的薪資調整上。不過根據人力銀行調查發現，僅7%的企業有全面調薪的計畫，而平均調整幅度約為1200元，跟勞工期待的2431元仍有不小差距。

yes123求職網今天上午公布「雞年第4季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查發現，約有2成5的企業自評，今年第3季的業績表現比起去年同期略為成長，但仍有超過5成企業認為業績持平，未有明顯起伏。

企業業績的表現也反映在薪資調整上。該調查發現，約有5成的企業表示，今年第四季有加薪計畫，不過其中43％的計畫為調高績效獎金，剩下7%才是全面加薪，而企業願意加薪的幅度，平均為3.2%，若以經常性薪資39754元計算，調升的金額約為1272元。不過同一份調查也顯示，上班族期待的調薪金額平均為2431元，兩者之間相差一倍，顯示勞資之間的想法仍有明顯落差。

不過好景氣也帶動企業的用人需求。該調查顯示，有8成1的企業今年第4季有徵才計畫，比例高於去年同期的7成1。若進一步分析產業類別，「傳統製造業」、「批發零售與貿易」與「科技資訊」的徵才意願最高。

進一步分析，今年企業願意提供平均32049元的月薪延攬人才，不但高於上一季的30464元，更創下2013年以來的同期新高。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，第四季時企業鎖定的是有經驗的「職場老鳥」，若要讓這些人才，肯犧牲年終獎金提前跳槽，必須要有「補償誘因」，職缺薪資自然出現往上調整的空間。

立院今天開議，新會期是否修正「一例一休」等勞基法的相關條文，也引起各界關注。該調查顯示，高達8成8的企業認為應該要啟動修法；而有6成2的勞工對於「一例一休」表示不滿意，7成6認為應修法調整。