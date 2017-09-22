關山社區媽媽巧思 肥料袋變身環保袋

德高部落的長輩們為了10月7日的「公工米」環保袋，趕工拆除肥料袋的線。（記者王秀亭攝）

2017-09-22 16:36

［記者王秀亭／台東報導］台東縣從7月1日起實施家戶垃圾進垃圾車需使用透明垃圾袋後，原本把肥料袋當垃圾袋使用的農戶，只能閒置在家中，關山鎮民劉美君發揮巧思，將肥料袋變成實用的環保袋。

關山鎮親水休閒農業區（簡稱關山休區）理事長邱志宏表示，關山休區多數會員以務農為主，全鎮稻田面積約1800公頃，每期稻作都要施肥，1年預計產生超過10萬個肥料袋，以往都拿來當垃圾袋，實施透明垃圾袋政策上路後，造成不少會員的困擾。

關山休區會員劉美君遂與德高部落媽媽合作，長輩們負責將肥料袋拆線、清洗、日曬，在收集起來後，剪裁加工，便成為耐用的環保袋。

邱志宏說，關山休區已連續5年利用農閒的10月舉辦「夜訪關山燈火節」，今年將在10月7日「遊龍守護關山圳」達到系列活動最高潮，要號召民眾一起仿早期關山鎮的先人，家戶「出公工、修水圳」，體驗製作護堤用的「石笱」，而年長的社區媽媽們為了感謝參加護圳的民眾，將肥料袋做成小袋子，要裝「公工米」，限量500個，準備送給參加民眾。

劉美君表示，德高部落的媽媽們還在小環保袋縫上阿美族圖騰的提繩，讓民眾吃完「公工米」後可以重覆利用，拿來裝零錢等隨身小物很方便。

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