出生1個月父母遭殺雙亡 羅英雄靠賣蚯蚓自學畫

2017-09-22 16:37

［記者魏瑾筠／桃園報導］旅居瑞士、73歲台裔藝術家羅英雄，年僅16歲就以「龍」的主題畫作嶄露頭角，20日起在桃園市府文化局第一展覽室舉辦「造型與碎形」畫展，展出50幅融合東方文化元素及西方技法的壓克力畫作。他透露，雙親在他出生1個月時，就慘遭殺害雙亡，為了習畫，是靠著賣蚯蚓給釣客籌措學費。

新加坡出生的羅英雄，父親是台灣人、母親為韓國人，因為出生1個月父母就慘遭殺害雙亡，在孤兒院生活至3歲，被爺爺帶到西藏當喇嘛，當時看到12歲的喇嘛被中國人亂棒打死，嚇得年僅6歲的他趕緊跑回新加坡。

回到新加坡的羅英雄，因為不想再回到孤兒院生活，從此一個人流浪在外，為了習畫，靠著在路邊挖蚯蚓賣給釣客，再把錢拿來買畫具、拜師學畫；因為沒錢，畫紙還都是撿路邊被丟棄的舊報紙。

16歲時，羅英雄一幅以「龍」為主題的油畫，被收藏家以新幣百萬元收購，開始他環遊世界的生活，加拿大、芬蘭、法國、義大利等地都有他的足跡，興趣廣泛的他，23歲還跑到美國學唱歌、當歌手。

多才多藝的羅英雄，不只會畫畫、會唱歌，還有靈異體質，他透露，從小就能感受到觀音媽在他身邊，10年前到廟宇拜拜時，還遇到上帝公的乩身起駕，說要跟他回瑞士，沒想到，在把已有113年的神尊帶回瑞士沒多久，「就換我也起乩了。」

平均1年回台灣兩次，羅英雄說，最喜歡台灣有秩序的規矩，以及和每個人都像是兄弟姊妹般的人情味，這次返台設展，是受銘傳大學老師邀請。「造型與碎形」展期至10月8日止。