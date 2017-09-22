河川地開墾沒證明難承租 蔡其昌協調解套

2017-09-22 16:26

〔記者張軒哲／台中報導〕外埔區土城、三崁、廍子里有不少農民數十年前就開墾了河川地，但在民國74年後，這些土地全部變為國有財產署的土地，因為沒有租約，無法取得相關證明，農民不能來向政府承租使用。立法院副院長蔡其昌今日邀集相關部門，協助農民解套，向國產署辦理承租。

國內各地皆有河川耕地爭議問題，蔡其昌為協助外埔農民，邀集財政部國有財產署中區分署長吳文貴、水利署第三河川局局長楊人傑、台中市政府地政局、水利局及外埔區公所人員和土城、三崁、廍子里里長等人，召開協調會。

蔡其昌指出，在民國74年以前，農民辛苦地開墾土地，但後來因為土地變更為國產署所有，農民沒有租約又無法取得證明，演變成形同占用國產署的土地。這7、8年來，陸續有農民一直向他陳情，經過不斷的溝通、協調，也開了多次會議，總算找出法令與相關辦法，加上讓農民提出證明的管道也多了，可望解決外埔三里，農民土地長期沒有租約的問題。

外埔區土城里長鄭興川表示，沒人會故意想要侵占國產署的土地，來引發爭議或是非。農民要求不多，只希望從祖父、曾祖父時代就開始耕作的土地，可以取得承租身分，獲得認同許可，讓多年來的辛苦耕作能有收穫。

立法院副院長特助施志昌指出，承租如無法取得82年時任里長證明，改由現任里長出具證明，再由區公所依程序公告後，無人異議，公所出具公函供陳情人向國產署辦理承租。承租要點須符合82年7月21日前在地耕作辦理租約後，可參加農保、災害農損現金補助、輔導轉作有補助。