首批萬里蟹上岸 活蟹市集週末開賣啦

2017-09-22 16:08

［記者賴筱桐／新北報導］時序入秋，正是品嘗秋蟹的好時節。新北市首批萬里蟹近期捕撈上岸，農業局今天舉行萬里蟹產季起跑記者會，現場發售100份感「蟹」禮，慶祝「萬里蟹」品牌6歲生日。假日活蟹市集將於明天起至11月26日開賣，民眾到野柳漁港，即可買到品質鮮美、價格合理的螃蟹，老饕絕對不能錯過！

市長朱立倫表示，市府2012年推出萬里蟹品牌，今年邁入第6年，萬里蟹代表台灣本土重要食材，新鮮甜美，歡迎民眾9至11月到萬里、金山、石門享用美味，結合觀光旅遊，感受北海岸美麗風光。

農業局局長李玟表示，「假日活蟹市集」明天將在野柳漁港藍色公路候船亭內開市，預計推出百份活蟹福袋，民眾可以399元買到原價600元、2斤重的萬里蟹，另推出1元驚喜價，限量10份，下午2點45分發放號碼牌，3點準時開賣。

記者會現場有萬里蟹造型蛋糕，並邀請餐廳業者研發特色料理。新北市最高樓層的景觀餐廳「望月樓」，推出「美哉秋蟹」料理，除了以萬里蟹入菜，還有中國太湖的大閘蟹。

望月樓主廚蘇權暉研發「黑松露南瓜粉絲蟹」，仿西餐「松露南瓜奶油義大利麵」概念，先起油鍋拌炒青蔥、洋蔥及蒜酥，加入螃蟹高湯、南瓜泥、南瓜粒、鮮奶油、冬粉和三點蟹塊，調味後燜煮收汁放入砂鍋內，上面覆蓋黑松露橄欖醬及炸過的蟹殼，色香味俱全。