自認百分百台灣人 國家文藝獎得主李永平辭世

2017-09-22 16:15

〔記者楊媛婷／台北報導〕雖然不出生在台灣，但自認是百分之百台灣人的國家文藝獎得主、作家李永平今日下午癌逝於於台灣淡水馬偕醫院，享壽71歲。長期協助作家事宜的《文訊》公布李永平的逝世訊息，《文訊》表示李永平遠在馬來西亞婆羅洲砂拉越古晉的家屬皆已趕到，為作家祈福送別。

李永平1967年從大馬的婆羅洲來台求學，從台灣大學外文系畢業後，又赴美國華盛頓大學修得比較文學博士，曾任教中山、東吳、東華大學等，他著有《婆羅洲之子》、《拉子婦》、《吉陵春秋》、《海東青：台北的一則寓言》、《朱鴒漫遊仙境》、《????日迌—李永平自選集》、「月河三部曲」（《雨雪霏霏：婆羅洲童年記事》、《大河盡頭》（上下卷）、《朱鴒書》）等10本長、中、短篇小說。同時他也譯有《上帝的指紋》、《紙牌的秘密》、《大河灣》、《幽黯國度》等二十餘部翻譯小說，李永平著作、翻譯等身，是重要的小說家也是翻譯家。

李永平是首位拿到國家文藝獎肯定的馬華作家，作品跨越時空限制，突破台灣與婆羅洲的疆界，文學想像力不僅豐富，更和個人的生命歷程緊緊相扣，為台灣文學注入域外風情與歷史視野，他也曾說，雖然他出身馬來西亞，但台灣養他、保護他、讓他能全力投入寫作，他早自認自己是百分之百的台灣人，也是台灣製造、訓練出來的台灣人，李永平曾說，他以身為台灣作家為榮。

當時獲獎，李永平就說想創作武俠小說，他前年動筆第一本武俠小說《新俠女圖》，去年5月在得知罹患重症前，已完成近七萬字，縱使在手術治療前後的空檔，在身體飽受疾病侵襲的同時，《文訊》透露，李永平仍然以頑強的意志，持續不懈地創作，目前已進入第12回，估計已完成了12萬字，但斯人已遠，李永平的《新俠女圖》終究等不到作家最後落筆的結局。