賴揆：統計顯示愛滋主要是男男同性戀引起非針筒

2017-09-22 16:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天下午接見「第27屆醫療奉獻獎得獎人」，他特別讚許個人醫療奉獻獎得主、前台南縣副縣長顏純左率先推動對毒癮者提供替代療法及提供乾淨針筒這兩項公衛政策的貢獻。賴揆說，台灣由針頭傳遞的愛滋病因此大大降低，所以現在愛滋病主要來源已不是針筒引起，而是男男同性戀之間所引起。

媒體追問賴清德指愛滋病與男男同性戀的關連性，容易引發外界有歧視的聯想，盼賴揆進一步說明，賴清德表示，「那是統計數字，過去愛滋病原因最多是煙毒犯者共用針筒所造成，現在統計數字就是這樣子，我沒有任何不敬」。

賴清德說，他希望社會不要有誤解，因為顏純左在台南縣副縣長任內，所推動替代等療法，對愛滋病的降低有很大的幫助，因此，他特別分享一段統計數字，並沒有任何的不敬，至於他對同婚的態度，從當立委、市長到現在都一樣，「相愛的人本來就有權利生活在一起！」

賴清德在接見時表示，顏純左在公衛上的成就，令人非常欽佩，特別是台灣愛滋病的問題大家非常關注，當時顏在台南縣副縣長任內，做出引領台灣跟進的兩項公共衛生政策，一是替代療法，二是提供乾淨針筒，毒品患者有時則因為要注射，沒有乾淨針筒，因而傳播愛病，當時因顏純左提出台灣最早的兩個作法，即用美沙酮替代海洛英做替代療法，並提供乾淨針筒給毒癮患者，因為這兩個公共政策，台灣由針筒傳遞的愛滋病大大降低。