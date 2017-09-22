社頭農會助青農 開課還提供攤位

社頭農會提供場地，讓青年農民來販售。（記者顏宏駿攝）

2017-09-22 16:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕農業人口老化，從農人口青黃不接，社頭鄉近年有30多名青年農民返鄉耕作，農會不僅替他們找農業專家開辦創新課程，還提供攤位供他們行銷，「社頭優鮮市集」今天開張，將來每週一、五的上午農友都會在農會旁設點販售。

這個位於社頭農會農情館門口的「優鮮市集」，位於社頭市區內，所有產品都是青年農民所栽種，跟傳統市場的蔬果最大的差別是產品都有產銷履歷及吉園圃標章，讓消費者就近買到優質的蔬果。

農會總幹事蕭浚二說，農業人口已產生結構性變化，台灣每4名農人，只有一名是45歲以下的青年農民，主因是作農辛苦，收入得看天吃飯。

他說，台灣農業的競爭力在世界屬一屬二，這些青年農民「求知若渴」，透過農會或農改場的輔導，種出多樣化且符合市場需要的產品，但如何將這些農產品賣到消費者手中，是很大的挑戰，農會希望多盡一份心力，才能把青年農民拉住。

社頭青年農民已組成聯誼會，會長鄭豪榤說，他們都有創新的農業技術，所種的產品品質都優於傳統市場，若走傳統通路比較吃虧，好在農會無償提供「黃金店面」讓他們設攤，這是地產地銷，減少碳足跡，又能吃到新鮮。他們利用農暇，在每週一、五的上午開賣。