友善農業環境 台中市府加碼補助有機肥料

2017-09-22 15:59

〔記者歐素美／台中報導〕農委會農糧署推動合理化施肥，補助農友施用國產有機及微生物肥料，其中，有機質肥料每公頃最高補助6公噸，微生物肥料則每公頃最高補助5000元，台中市則加碼再補助農友有機質肥料每公頃2公噸，產銷班農民或有合法農地的農民皆可向轄區農會申請，申請日期自即日起至10月20日止。

農業局表示，農糧署為避免農民過量使用化學肥料，造成土壤地力劣化，今年辦理「國產有機肥料推廣計畫」及「國產微生物肥料推廣計畫」，鼓勵農民以有機植、微生物肥料代替部分化學肥料，減少對化學肥料的依賴，讓土壤恢復生機，培育優質農地。

其中「國產有機肥料推廣計畫」，台中市配合有8200公頃，農友凡施用國產有機質肥料，每公斤補助2元，每公頃最高補助6公噸、12000元，台中市農業局再加碼補助每公頃2公噸、4000元，因此，台中市每公頃最高可補助達8公噸、16000元。

「國產微生物肥料推廣計畫」台中市核配到5000公頃額度，每公頃最高補助5000元。兩項補助的補助對象皆為產銷班農民或有合法農地的農民，符合資格的農友即日起至10月20日，可向轄區農會申請。

農業局指出，由於今年度化學肥料運費補助額度已快用完，建議農友可轉而申請國產有機、微生物肥料補助，以較溫和方式蘊養自有農地，除能恢復土地耕作力，也可減少土壤疫病發生。