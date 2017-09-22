高市鼓岩國小設日照中心 官員漠視民意抹煞團隊政績

2017-09-22 15:44

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府計畫在鼓岩國小成立第二家校園日照中心，卻因官員不先對家長開說明會，就逕自施工，漠視民意、不顧程序正義、「先斬後奏」的作為，引發家長強烈不滿，但因校友曾仁和登上美國大聯盟是台灣的喜事，他們隱忍不發，願意先聽官員的解釋，無奈得不到正面回應，憤而投訴。

要特別注意的是，家長多達1500字的陳情書，沒有「堅決反對」設置日照中心的字詞，反而以長輩安全為主要考量，理性提醒官員「不適合」，因為事先隱瞞、違反「程序正義」，最令人難以接受。

所以，到底是誰在尚未告知家長之前就拍板定案，讓業者進入校園施工？官員在急什麼？有無任何不為人知的違法情事，檢調廉有必要著手調查！

設在大同國小的日照中心剛滿一年，這是台灣第一家善用校園閒置空間，改建成立的日間照顧中心，國內外長照社團與學術單位紛紛到場考察，希望如法炮製，這是高雄人的光榮。

回想計畫初期，家長因為誤解失智長輩而反對，但高市府與高醫大積極合作，不斷開說明會釐清疑慮，終於取得共識、完成任務，如今學童與長輩和平相處、彼此健康成長，傳為佳話。

無奈如此一等一的政績，高雄要在鼓岩國小踏出第二步之際，卻因官員「便宜行事」，不先對家長開說明會，就逕自施工，漠視民意、不顧程序正義、「先斬後奏」的作為，不僅惹來強烈民怨，更抹煞市府團隊政績，「好事變壞事」，誰該負責？