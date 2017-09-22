台灣設計展「幸福設計在台南」 老戲院宣傳

來自南、北各地設計師齊聚全美戲院，共同見證今年台灣設計展盛會。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-22 15:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕設計能改變1座城市！南市主辦的「2017台灣設計展」將於9月30日正式開跑，為串連這次1主題展區、6衛星展區，主辦單位以「城市即展場」概念，與設計師團隊合作，在市區設置18件裝置藝術，除了走訪各主題展區，更能以裝置藝術為串聯節點，探訪府城深具歷史韻味的街道巷弄。

今天活動宣傳，特别選在全美戲院老戲院以〈開幕〉型式盛大登場，來自全國設計師群聚一堂，大銀幕播映宣傳影片之外，還有模仿以往年代戲院內服務生小童販賣點心場景，體驗看電影吃零食的古早味。

「2017台灣設計展」以「幸福設計在台南」為主題，在成功大學舊圖書館為主題展區2展館，串聯藍晒圖文創園區、吳園藝文中心、文創PLUS－台南創意中心、台南文化創意產業園區、321巷藝術聚落及 C-Hub 成大創意基地等6大衛星展區，讓幸福設計在這座富涵人文軌跡的府城中盛大綻放。

串聯活動之一「與城市共舞—街角裝置藝術」，邀集49位設計師，創作出18件各具特色的裝置藝術作品，除連結各展區及行旅路線，也點綴林百貨、原台南測候所、南門電影書院、原台南地方法院等市區人文景點，透過設計師的巧思，古蹟及市區的街角將呈現不同的風貌。

例如，位於原台南地方法院的〈一群幸福的螞蟻〉由台南高商廣告設計科莫嘉賓主任操刀設計，他認為螞蟻是社會化的昆蟲，有分工、團隊合作的精神，猶如在都市中每日忙碌奔波的市民；他所呈現的這個作品，便是希望大家在辛苦工作的片刻，看到如同自己辛勤工作的可愛螞蟻，能稍解緊張的壓力。

由瑞嗎空間設計呂賢文總監所設計的〈書樹〉，位於愛國婦人館對面的公車站，簡約的設計，融合書與樹的概念，民眾在此候車時，能隨手取閱樹上的書，體會設計、享受閱讀，感受文化城市台南的悠然生活！其餘16件作品，也都述說著不同的台南生活故事，邀大家一起來台南漫漫行、細細品味。

文化局表示，「與城市共舞—街角裝置藝術」活動除了在公共空間展陳裝置藝術作品，另規劃4場城市設計論壇，邀請各界專家及民眾，一同探討交流設計及城市發展議題。

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