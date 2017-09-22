博訓中心培訓身障照服員 成「長照2.0生力軍」

2017-09-22 15:12

〔記者黃建華／高雄報導〕隨著長照2.0推行，照顧服務相關人力需求增加，高雄市勞工局博愛職業技能訓練中心首創開辦身心障礙「照顧服務班」，和高雄市立凱旋醫院合作，培養身障者長期照護的專業能力，翻轉弱勢形象，共15名學員參訓，讓身障者變身為助人者，成為長照2.0的生力軍。

社區復健中心郭明慧主任表示：「身障者只是身體或心理上有部分功能喪失，只要有專業訓練與輔導，也能成為專業照服員。換個角度看，身障者若能從被照顧者轉換成為照顧者，更能同理被照顧者，工作上更有價值感。」

凱旋醫院社區精神科徐淑婷主任也說，領有手冊不代表能力不足，學員的實習表現非常優秀，獲得許多事業單位的讚賞，經過訓練也大幅提升自信心，相信未來工作一定能發揮所長。

學員小寶原本在凱旋醫院大寮百合園區從事庶務工作，與園區的精神護理之家住民常有接觸，主管建議他學習專業照顧服務技術，可轉任照顧服務員，於是小寶參加「照顧服務班」，訓練期間表現佳，輔導老師看好他結訓後可以投入長期照護的工作。

博愛職業技能訓練中心謝世烱主任表示，隨著社會高齡化趨勢，醫療保健服務業的就業機會近年不斷攀升，今年博訓中心首度開設照顧服務班，委託專業的醫療機構辦訓，進一步開拓身障學員的就業領域，也勉勵學員相信自身能力，只要肯學肯做，把自己的狀況調整好，一定可以順利就業。