58年後送交家屬淚崩 白色恐怖遺書特展屏東登場

2017-09-22 14:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為了讓大眾了解台灣社會得來不易的民主自由人權，文化部所屬國家人權博物館籌備處與屏東縣政府，合辦「遲來的愛：白色恐怖時期政治受難者遺書特展」，今天（22日）起在屏東文化處一樓102畫廊展出至10月15日止。

國家人權博物館籌備處表示，從2011年12月正式掛牌運作後，積極與政治受難者合作，在全台各地深入挖掘白色恐怖的歷史真相，此次特展將展出何川、黃溫恭、黃天、高一生、黃賢忠、王耀勳、郭慶、蔡鐵城、陳振奇、邱興生等10位政治受難者的遺書，這些珍貴的遺書，是政治受難者在備受凌遲的過程或告別世間前，最令人動容的告白與傾訴。

屏東文化處長吳錦發表示，在此次的展覽中，受難者前屏東縣春日鄉衛生所主任黃溫恭醫師的遺書出土，本身就是一則血淚的傳奇故事，2007年在一場「再見，蔣總統」展覽中，展出了黃溫恭被控涉案，原判15年，蔣介石卻親筆寫下「黃溫恭死刑」的公文書，直接證實了當年「加害者」的身影，而黃溫恭在1953年遭槍決前，寫下給家人的5封遺書，經過家屬努力不懈的查訪，58年之後終於回到家屬手中，閱讀這些「遲來的愛」一字一句令人沉重，也表示「轉型正義」的工作猶待後人繼續努力。

受難者黃溫恭醫師之女，任教於國立高雄海洋科技大學的黃春蘭教授表示，父親黃溫恭是高雄路竹人，留日習醫，是路竹第一位牙醫師，二二八事件後，舉家遷往春日鄉擔任衛生所主任，致力改善當時原住民地區的衛生條件與嬰兒存活率；父親遇難時，她只有5個月大，父女未曾謀面，第一次看到父親遺書寫著「最疼愛的春蘭……」，頓時淚流滿面。