國家級的動漫博物館 將落腳台中

2017-09-22 14:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會教育文化委員會今天審查新聞局決算，市議員李中質疑105年中台灣影視基地及中台灣電影中心的進度只有百分之零點多，效率相當差，應該改善；新聞局長卓冠廷表示，中台灣影視基地目前的進度已超前，而中央將在台中市在中台灣電影中心興建國家級的動漫博物館，預算11.5億元，中央全數支付，新聞局全力推動。

台中市市議會今天進行105年地方總決算的審查，教育文化委員會則是審查新聞局105年的決算，市議員李中質疑中台灣影視基地及中台灣電影中心的105年的執行率只有零點，效率相當差，而新聞局自己執行效率差，卻推給前朝，105年新市府已上任2年，但執行率卻仍只有零點多，根本沒有執行多少，卻牽拖給前朝，不是很好笑嗎。

此外，李中也針對審計處對市府對於跨年晚會的活動執行及經費籌編未臻周妥要求新聞局改善，他強調新聞局採多頻道轉播，但收視率只不到1%，表示內容讓民眾不愛看，而搖滾台中內部控制及履約管理未盡嚴謹的問題，應該要改善。

新聞局長卓冠廷表示，位在霧峰的中台灣影視基地去年的進度已達8%，現在已達36％，比原來的目標35%增加1個百分點 明年中就可完工。

至於位在水湳的中台灣電影中心，卓冠廷表示，雖然執行率只有零點多，但不能以數據來看，要增加其內容的豐富度，否則興建完成，也將成蚊子館。

卓冠廷表示，他花了很多時間向中央爭取興建動漫館，日前已獲得中央通過，將要在中台灣電影中心，挪出三分之一的空間，將進駐國家級的動漫博物館，預計約11.5億元。