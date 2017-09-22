線西資源回收處理中心案 業者承諾優先處理當地垃圾

2017-09-22 14:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對彰化濱海工業區線西區興建資源回收處理中心，興建廠商豐堉資源股份有限公司，今在彰化縣議會向議員進行簡報說明，業者允諾會優先處理工業區事業廢棄物，優先處理伸港、線西鄉垃圾，做好敦親睦鄰回饋鄉里。

不過，包括尤瑞春、林宗翰、蕭文雄、曹家豪、白玉如、謝彥慧、李俊諭等縣議員們，要求業者興建需尊重當地居民的意見，蕭文雄更提出需有百分之百居民同意才能興建，業者面有難色回應「百分百」強人所難，公司會朝取得多數居民的同意執行。

林宗翰說，彰化縣北臨台中火力發電廠、南有六輕，工業區內已有日友環保科技股份有限公司的焚化處理設備，未來如果再加上豐堉公司的焚化爐煙囪，危害在地線西人的健康疑慮首當其衝。

尤瑞春說，土地是中央賣給企業，經濟部工業局要針對中央政策和土地規劃進行完整的說明，興建與否需尊重當地居民的意見。蕭文雄更主張需居民百分之百同意。

曹家豪表示，居民對健康危害的顧慮，擔憂臭味飄散、戴奧辛污染、水源污染的疑慮，公部門要有一套具有科學性和公信力的監測系統數據可供參商，讓民眾安心。

對此，業者林明儒指出，資源回收處理中心不是處理醫療廢棄物，將來一般事業廢棄物除再利用外，廠區內規劃設置灰渣衛生掩埋場，不會運出彰濱工業區外處理，公司對地方的承諾，除了優先處理工業區事業廢棄物和伸港鄉與線西鄉兩鄉的垃圾外，也會裝設自動水質連續監測設備，連線環保局即時監控。

林明儒強調，公司願意接受每年由伸港、線西鄉指派獨立檢驗機構執行煙囪檢測，開放廠區供居民參觀，做好敦親睦鄰。

環保局長江培根指出，全案目前只是初期規劃階段，尚未進入環評階段，業者開發行為須符合中央的政策和法規要求，同時開發行為包含廢棄物和排放廢氣等，都須友善當地環境，開發設備也需是當地環境能夠容許下，甚至污染排放物的風險也是要當地能夠被接受的，在審查和環評過程中能讓公民參與和監督，未來若中央允許開發，環保局也要求業者須讓當地居民組平行監測小組共同監督，同時與當地公民團體簽訂公害防治協定，約束日後若造成污染應落實啟動對當地居民的補償機制，以及停工處份等相關作為。

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