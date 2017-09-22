線西資源回收處理中心案 業者承諾優先處理當地垃圾

2017-09-22 14:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對彰化濱海工業區線西區興建資源回收處理中心，興建廠商豐堉資源股份有限公司，今在彰化縣議會向議員進行簡報說明，業者允諾會優先處理工業區事業廢棄物，優先處理伸港、線西鄉垃圾，做好敦親睦鄰回饋鄉里。

不過，包括尤瑞春、林宗翰、蕭文雄、曹家豪、白玉如、謝彥慧、李俊諭等縣議員們，要求業者興建需尊重當地居民的意見，蕭文雄更提出需有百分之百居民同意才能興建，業者面有難色回應「百分百」強人所難，公司會朝取得多數居民的同意執行。

林宗翰說，彰化縣北臨台中火力發電廠、南有六輕，工業區內已有日友環保科技股份有限公司的焚化處理設備，未來如果再加上豐堉公司的焚化爐煙囪，危害在地線西人的健康疑慮首當其衝。

尤瑞春說，土地是中央賣給企業，經濟部工業局要針對中央政策和土地規劃進行完整的說明，興建與否需尊重當地居民的意見。蕭文雄更主張需居民百分之百同意。

曹家豪表示，居民對健康危害的顧慮，擔憂臭味飄散、戴奧辛污染、水源污染的疑慮，公部門要有一套具有科學性和公信力的監測系統數據可供參商，讓民眾安心。

對此，業者林明儒指出，資源回收處理中心不是處理醫療廢棄物，將來一般事業廢棄物除再利用外，廠區內規劃設置灰渣衛生掩埋場，不會運出彰濱工業區外處理，公司對地方的承諾，除了優先處理工業區事業廢棄物和伸港鄉與線西鄉兩鄉的垃圾外，也會裝設自動水質連續監測設備，連線環保局即時監控。

林明儒強調，公司願意接受每年由伸港、線西鄉指派獨立檢驗機構執行煙囪檢測，開放廠區供居民參觀，做好敦親睦鄰。

環保局長江培根指出，全案目前只是初期規劃階段，尚未進入環評階段，業者開發行為須符合中央的政策和法規要求，同時開發行為包含廢棄物和排放廢氣等，都須友善當地環境，開發設備也需是當地環境能夠容許下，甚至污染排放物的風險也是要當地能夠被接受的，在審查和環評過程中能讓公民參與和監督，未來若中央允許開發，環保局也要求業者須讓當地居民組平行監測小組共同監督，同時與當地公民團體簽訂公害防治協定，約束日後若造成污染應落實啟動對當地居民的補償機制，以及停工處份等相關作為。

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  • 線西區資源回收處理中心開發業者今在彰化縣議會向議員們進行簡報說明開發計畫案。（記者張聰秋攝）

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  • 業者林明儒、縣議員游振雄、環保局長江培根、彰濱工業區服務中心主任邱慶智（由右而左），坐在簡報台，聆聽議員意見。（記者張聰秋攝）

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  • 業者、官員與議員們共3方面對面溝通，了解開發案的內容。（記者張聰秋攝）

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