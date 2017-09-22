清華研發石墨烯智能玻璃 高溫時變黑阻光隔熱

2017-09-22 14:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕夏天時如果愛車在大太陽下停放，快速上升的車內溫度，就算是發動車子的片刻，都熱到讓人受不了。清大材料系特聘教授戴念華帶領學生團隊，運用石墨烯研發出一款智能玻璃，只要達到一定高溫，就會由透明轉為不透光，除可降低車內溫度、節省能源，還能應用在智慧住宅，這項發明獲得創新大獎，目前正在申請台灣在內的多國專利。

由戴念華尖端奈米碳材料實驗室（ACNM）研發出的「溫感性水膠應用於彩色可圖案化兼具隔熱之智能玻璃」，榮獲今年東元國際創意競賽季軍，成員包括清華材料所博士生蕭仲軒，及碩士生洪雅敏、簡明紳、蔡孟庭、李明曜。

戴念華指出，石墨烯（GO）具有將光能轉變為熱能的特性，與溫感性水凝膠混和後會成為液態物質，注入兩片玻璃之間，只要環境溫度高於32度以上，1至2分鐘內智能玻璃就會轉為不透光，阻隔大部分光線。

戴念華說，這項技術未來若應用在汽車側邊玻璃上，就能避免車內溫度快速上升；當發動汽車、開啟冷氣，玻璃降溫後又會恢復全透明狀態。調整配方後也能因應不同需要，造出不同顏色的智能玻璃。

戴念華說，他指導學生組了一個樂高模型屋來做實驗，比較採用石墨烯智能玻璃與一般玻璃時，屋內溫度變化的不同，發現採智能玻璃者，室內溫度在光照5分鐘後，因變色阻光只有攝氏34度，而採用一般玻璃的溫度已飆到44度，兩者整整相差10度，證明智能玻璃的隔光、隔熱效果極佳。