任勞任怨逾20年 基隆2清潔隊員獲全國模範

2017-09-22 13:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市環保局清潔隊二區隊信義班長王玉蘭、稽查區隊稽查員謝傑聰致力環境維護工作，獲得106年行政院環保署全國模範清潔人員殊榮，下週將到花蓮接受表揚，兩人謙虛地說，只是做好份內該做的事，以身為清潔隊員為榮！

王玉蘭21年前進入環保局服務，從事道路清掃、清溝、資源回收、拆廣告等作業，工作盡責熱心，任勞任怨，清潔隊長潘家齊說，交付給王玉蘭的任務都能在期限內完成，她很照顧新進同仁，也常輔導班員協助解惑，頗受同仁讚譽。

王玉蘭說，感謝這一路上所有人的肯定與支持，身為環保人員，每天與同仁們認真的打掃，希望能讓民眾有個整潔乾淨的環境，會持續努力讓基隆市變的更乾淨。

另一名獲得全國模範清潔人員的謝傑聰，民國84年就加入環保局大家庭，專責執行各項陳情業務，包括垃圾點埋伏、稽查張貼違規小廣告、拍攝亂丟菸蒂、取締狗便、山區巡查非法棄置廢土、空地空屋、列管公廁清潔維護等，另配合市府執行公有市場市容整頓、公安聯合稽查、協助警察局執行公有市場攤販取締等，都是非常吃力不討好的工作，屢遭人言語辱罵、恐嚇，但他仍盡心盡力，全力以赴。

潘家齊表示，環保署每年都會舉辦全國模範清潔人員遴選活動，除了從事維護環境衛生等相關工作10年以上，且最近5年未受刑事、懲戒處分，平時考核未受記過以上處分，環保局由各班推薦30名表現良好隊員中，再依據年資、考績、獎懲及優良事績甄選出10名優良隊員，最後依積分核定王玉蘭、謝傑聰兩人代表參加環保署106年全國模範清潔人員表揚，今年全國表揚於26日至28日在花蓮縣舉辦，由環保署長李應元頒獎。