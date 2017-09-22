建置日文與漢字姓名對照字庫 屏東原住民尋根更方便

2017-09-22 13:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣原住民鄉日治時期「日文字與漢字姓名對照字庫」歷經2年，於8月底建置完成，結合戶政資訊單一簽入戶籍數位化系統，串聯成功率高達95.5%，原住民可用中文姓名查閱日治時期日文登載戶籍資料，方便民眾跨轄區申請其祖先戶籍謄本，開啟原住民尋根的方便之門。

屏東縣民政處表示，台灣原住民族因受時代變遷及政權交替影響，歷經2次更名，日治時期自明治39年（民前6年）開始施行戶口調查，原住民鄉戶口調查簿的原住民姓名是將族語發音之姓名以日文片假名登載，期間又因日本皇民化政策，於昭和年間將日文片假名登載之姓名改為日本姓名，直至民國35年台灣光復後，再次改名為中文姓名，經歷2次改名的原住民，在戶籍登記會有3種不同姓名，且各姓名間是無法串聯的，許多人在這段漫長的歷史中，因串聯的斷層失去家譜、找不到祖先。

屏縣府於是透過暑期工讀圓夢計畫，由民政處召募具日文能力或具原住民身份的大專院校學生投入「日治時期原住民鄉日文戶籍資料譯寫數位化」工讀計畫，利用105-106年暑假期間完成屏縣原住民鄉日治時期日文戶籍資料的譯寫，建立日文與漢字姓名對照字庫，結合戶政資訊單一簽入戶籍數位化系統，解決了多數人不諳日文而無法順利申請其祖先戶籍謄本的困境，更提供戶政人員查調相關戶籍資料的便利性，落實尊重多元文化及歷史正義；屏東縣原住民鄉「日文字與漢字姓名對照字庫」即日起上線使用。

屏東縣政府祕書長邱黃肇崇表示，上線後，原住民能夠於全國任一戶政事務所以中文姓名查詢請領本縣日治時期日文登載戶籍謄本，透過戶籍資料查找，將與祖先斷掉的線索重新串聯起來，在尋根的道路中找到真正的文化價值及認同感，請原住民朋友善加利用。