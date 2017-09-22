澎湖縣教師節表揚大會 91位教師獲表揚

2017-09-22 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖縣教師節表揚大會在特教資源中心舉行，表揚2位榮獲師鐸獎教師、16位特殊優良教師及72位資深優良教師；府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲等人都到場頒獎祝賀，感謝教育工作者為培育下一代的犧牲奉獻。

澎湖縣各界表揚教師節大會，今年共有91位國中小學教師獲表揚，住辦單位為表示對教師的崇高敬意，邀請文澳family家族國中部、高中部打擊樂隊演出。與會貴賓包括縣長陳光復、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員呂黃春金、黃春燕、陳慧玲、教育處長葉子超、楊曜立委辦公室助理段湘玲、校外會督導桑治強，及各國中小校長等都到場觀禮，向勞苦功高的教師們致意。

合橫國小許文震老師及文澳國小陳盈秀老師，榮獲今年教育部師鐸獎杏壇最高榮譽；另外率隊參加今年世界盃少棒賽榮獲季軍的講美國小校長鄭源順、榮獲全國教育卓越獎的合橫國小校長葉萬全，都獲得特殊優良教師表揚，還有14位老師也同獲殊榮，上台接受頒獎表揚。

會場也頒發資深40年優良教師2名：東衛國小許進來校長、中正國小陳瑞麟（106年8月退休）；資深30年優良教師（3名）：馬公國中黃志尚、馬公國小李宗益、虎井國小黃玉琳。資深20年優良教師（31位）與資深10年優良教師（36位〉等。