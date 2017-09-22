「我好興奮啊！」 興奮哥現在變成這樣...

6年前因為日本少女偶像AKB48來台，當時興奮哥由於被新聞台拍到「我好興奮啊」的畫面，就開始被網友暱稱為「興奮哥」。（圖擷取自網路）

2017-09-22 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕6年前因為日本少女偶像AKB48來台，當時興奮哥由於被新聞台拍到「我好興奮啊」的畫面，就開始被網友暱稱為「興奮哥」。興奮哥表示，當時新聞截圖網路瘋傳，但卻被人冠上「噁宅」、「肥宅」的標籤，覺得受到民眾曲解，他只是想直白表達，卻被看成怪胎、畸形。

據《蘋果日報》報導，當年興奮哥原本對偶像沒有接觸，在一次出差時看到少女偶像的歌曲跟影片，就不知不覺愛上。興奮哥說，他將偶像現場比喻成一個完美的共產社會，各種階級的人換上同一件T恤，拿著一樣的螢光棒和毛巾，所有人都一樣、沒有階級。

興奮哥表示，他以前只要領到薪水，就會到日本看偶像現場表演，而且還會買周邊商品，獲得與偶像合照、握手聊天的機會，每次去日本就會花費20萬日元，1年會去30至40場。興奮哥說，由於每次去日本都會被爸媽認為是玩物喪志，就離開家裡在中國的事業。因為常跑日本活動，所以熟識製作人，從今年開始就開始承接日本偶像來台的案子。

興奮哥指出，現在看到那張「興奮照」，他並不感到遺憾或後悔，認為那就是他的事蹟，「相信人生在世就是多少留下一點爪痕，這樣至少還可以說自己有活過。」

相關影片請見：

（穿紅衣者為興奮哥）