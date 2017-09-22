數位圖書館啟動 台南光華高中生愛上閱讀

2017-09-22 12:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市光華高中圖書館因應科技發展和教育變革，努力在小而美的基地，創造藝術人文與自然科技的閱讀空間，藉由競爭型計畫的挹注，新裝設數位電視牆和行動學習教室，重新啟動跨視域的閱讀新視界。

光華高中表示，隨著閱讀的多樣性，除了紙本圖書之外，建置電子書和數位知識庫已是閱讀的新趨勢，因此新設電視牆區規劃播放圖書館活動、新書簡介、影片簡介、名人演說等服務空間，讓學生喜歡圖書館，此外，營造數位學習的自主空間，將原本多媒體視聽中心改成行動學習教室和團體閱讀區，啟動數位時代的新契機。

圖書館主任吳南南表示，在行動學習教室讓學生體驗數位APP的魅力，透過Plikers老師IRS即時反饋系統，透過手機出題投影在電視上，學生只需拿紙本答案卡將正確答案舉起來，老師以手機掃瞄學生的答案就可以知道每一題同學答題的狀況，答完馬上可以看到全部的成績單，全部答對的同學可以獲得獎勵，圖書館利用下課時間安排4場「愛上圖書館」的活動，有同學玩得很開心，幾乎每節下課都來。

光華高中表示，這樣的數位教學模式不但可以提振學生的學習動機，也可以化整為零，分散考試的壓力，已有教師運用在平時的教學評量，直接讓學生即時回饋以了解自己所學的瓶頸。

使用APP進行平日測驗的許惠貞老師認為，每一單元有一個即時回饋系統，又馬上可以計算平時成績，學生上起課來會更加認真，不過教師須與時俱進，花時間更新題庫的題型才能符合學生差異化的需求。