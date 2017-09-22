課審學生委員爆：高中老師給「支持文言文」文章 要學生寫心得

高中國文課綱文、白之爭延燒，課審大會學生委員蕭竹均在臉書上踢爆，有高中國文老師給「支持文言文」的文章，要學生寫心得。（記者林曉雲翻攝）

2017-09-22 12:22

〔記者林曉雲／台北報導〕高中國文課綱文言文和白話文比例爭議延燒，目前就讀東華大學的課審大會學生委員蕭竹均今天在臉書上踢爆，有高中生告訴他，近日高中國文老師發了幾篇「支持文言文」的文章，且要求全班學生必須「寫心得」繳回，學生們為了拿分數，即使心裡支持調降文言文比例，也不敢寫在心得報告上，他質疑這是什麼樣的教育內容？老師竟要逼學生「口是心非」？

蕭竹均近日拜訪數間高中，和高中生對話，了解學習主體的高中學生真正的想法。文言文爭議，已嚴重影響到國文老師的教學，有高中生告訴他，國文老師突然要求他們「下堂課來辯論文言文爭議」，老師只不斷站在支持文言文一方講話，當被分配到要「支持文言文一方」辯論的同學放棄提問時，老師還責問此學生：「為什麼只問一題？要多問一點，不然會輸。」但該名學生直回「我的立場就不是支持文言文，要怎麼幫這個議題辯論，最後該堂辯論課，因為沒有學生想當支持文言文那一方而被迫結束。

蕭竹均表示，在10日審議大會召開前一天，包括彰化女中等4所高中社團發出聲明，希望課審會能調降文言文的份量，高中生在意的不是傳不傳承中華文化、更不是去不去中國化，而是以自身接受教育經驗闡述，文言文高占比的國文課所有的問題，並且提出他們對文學教育的想像，然而很諷刺的是，許多大人卻以看笑話的方式看待他們的心聲，甚至只因為發聲明社團當中有台灣文學研究社，就再次被抹黑成「被民進黨操控的學生」、「台獨綠衛兵」等等，讓他感受到，現今教育環境和兩年多前反黑箱課綱時一樣惡劣和不理性。

蕭竹均也揭露文言文比例根本不是45到55％，中華文化基本教材是2學分必修、全文言文，每冊還應選一課文化經典選材範圍如《詩經》、《老子》、《莊子》、《墨子》、《荀子》、 《韓非子》、《楚辭》、《文心雕龍》等，此外，唐詩、宋詞、元曲等韻文及《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》、《西遊記》等古典小說並不計入文言文比例，宣稱「文言文占比55％、比以前少根本就是假的」，學生仍要花9成時間背古文，而教育部長潘文忠不斷宣稱以學生為教育主體，卻宣布通過文言文高占比案，讓學生覺得教長只是在欺騙，沒有人願意重演兩年多前高中生反黑箱課綱的抗爭歷史，盼教育部與課審會能作出貼近高中生學習需要的決議。