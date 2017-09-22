朝陽商圈邀尋寶 「面面聚蹈」彩妝派對10月登場

2017-09-22 12:10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市以服飾、吊飾、DIY材料等零售店家聞名的朝陽商圈，將於10月21日舉辦「面面聚蹈」彩妝派對，邀請民眾扮裝共襄盛舉，若沒有面具、裝飾的民眾也別擔心，當天現場會有DIY課程教學，提供免費材料製作專屬面具，從即日起開放報名至10月5日止。

台北市商業處長表示，早期每件衣服的吊飾、鈕扣，幾乎是在朝陽商圈完成，使得朝陽商圈成為台北人心中製作或點綴個人的生活風格小物的「設計師寶庫」，因此今年將由朝陽服飾材料街區發展協會舉辦的活動，就推出手作DIY課程，期望朝陽商圈能以「手作DIY材料商圈」創造商圈亮點，更讓民眾可以更了解商圈特色。

朝陽服飾材料街區發展協會理事長呂國維指出，將於10月21日舉行的活動，包括「鐶環鑲釦」產業見學材料應用DIY課程， 將以各種服飾材料素材如蕾絲、鈕扣等應用為主題，舉辦4場手作DIY課程活動，每堂限量50名，希望讓民眾不僅能了解服飾材料產業文化，也能將服飾材料活用於各種原創手作融入日常生活。

而「面面聚蹈」彩妝派對將於10月21日在朝陽公園登場，活動包含舞台表演、棉花糖DIY及朝陽尋寶圖找糖趣活動，持尋寶圖遊逛商圈闖關，便可領取精緻禮物。活動訊息可至「朝陽・Morning Sunlight」臉書粉絲團或「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」FB粉絲團查詢。