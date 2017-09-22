要求警強力掃蕩占路攤商 苗市長：要罵就罵市公所

2017-09-22 11:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市南、北苗及黃昏市場周邊馬路，常見攤商占用道路做生意，不僅有礙市容觀瞻，也影響交通行車安全。苗栗市公所已於18日起，發送通知單規勸，28日起全面取締，市長邱炳坤今天也請求警方能確實執法，並強調「要罵就罵市公所」，公所全力承擔反彈民意，展現公所配合掃蕩的決心。

邱炳坤今天上午也與公所團隊到南苗傳統市場再次勸導，希望攤商能夠配合。他表示，苗栗市道路遭少數業者長期占據設攤，不但影響市容觀瞻，也妨害交通順暢，行人被迫走上馬路，與車爭道，使得違規路段車禍頻傳，危害市民生命安全，他請求警方能夠強力取締。

邱炳坤說，他也知道警方取締，勢必引發部分攤商反彈，但「身為地方首長，對於此種歪風，不能坐視」，公所會全力承擔反彈民意，強調「要罵就罵市公所」，一定要維持用路人通行安全。

另，邱炳坤也說，占用道路做生意的攤商，就地在道路兩旁賣魚、賣肉，不僅清潔衛生堪憂，打烊後留下的垃圾，更造成市容髒亂的毒瘤，他呼籲民眾一起配合，買菜就進入市場向合法攤商購買，食品來源及衛生也較有保障。

市公所表示，重點取締路段，以南苗市場、黃昏市場周邊的中正、中山路段及北苗市場中華路段為主；宣導期過後，攤商若不配合，將請警方依違反道路交通管理處罰條例取締，可罰1200元到2400元。