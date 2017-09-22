不怕iPhone 8排隊人潮減 電信業者預期銷售比去年好

2017-09-22 11:28

〔記者譚偉晟／台北報導〕對於在iPhone 8開賣日排隊搶購的人潮，不如去年搶購iPhone 7排隊的狀況，電信業者也同意排隊狀況確實比較低落。但多表示這是因為供貨充足、預購買機更為便利，因此消費者多選擇已預購的方式購買，才導致來現場搶購的消費者變少。

台灣大哥大資深副總經理谷元宏指出，雖然從排隊人潮來看、表現上似乎沒有很熱，但他們預期iPhone 8的銷售會比去年更好，主要是因為貨源充足，不太會有去年缺貨影響銷售的狀況。此外這次Apple推出的iPhone 8金色款，在色調上更女性化，對消費者的吸引力也更好。

遠傳電信營銷長鄭智衡表示，目前iPhone用戶中有很大的族群仍是使用iPhone 6，因此可望在今年迎來一波換機的購機潮。

進一步解釋，以目前遠傳電信的資料來看，iPhone用戶中使用iPhone 6和iPhone 7的用戶幾乎各占三分之一，考慮到目前手機使用通常為2年期間，因此看好換機潮帶動的iPhone 8銷售。

中華電信行動通信分公司總經理涂元光也指出，他們評估新一代iPhone的銷售會比iPhone 7來的更好，不過由於iPhone X的影響，消費者恐怕會被分散成兩波購機潮。

另外谷元宏也提到，由於iPhone 8這類旗艦機的維修成本太高，讓不少消費者都會選購額外的保固服務。而對於選購iPhone的用戶而言，選配「代代迎新」這種每年都能更換成新機的方案，甚至比選購額外維修服務還要划算，因此台灣大哥大購買iPhone的消費者，有50%以上都會搭購這個方案。

此外遠傳電信旗下的德誼數位，選購iPhone時搭配DEcare額外保固的比例也達到40%，顯示民眾在使用旗艦手機時，也相當在意未來可能會出現的高額維修費用。