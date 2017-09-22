基隆港聯外道、萬瑞快速道 25日起4天全線施工

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部公路總局今天宣布，25日至28日將進行台62甲線（基隆港東岸聯外道路）、台62線（萬瑞快速道路）交通安全施工，上午9點至下午5點全線實施移動性交管，駕車民眾行經時，請遵循現場交安設施及指揮人員指引，減速慢行。
公路總局第一區養護工程處基隆工務段段長李佳輯表示，25日將進行台62甲全線（基隆市區至四腳亭匣道）內側路面反光標記整修工程；26日進行台62甲全線外側回復式交通桿整修工程；27、28日進行台62線內側防眩板整修工程。
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〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部公路總局今天宣布，25日至28日將進行台62甲線（基隆港東岸聯外道路）、台62線（萬瑞快速道路）交通安全施工，上午9點至下午5點全線實施移動性交管，駕車民眾行經時，請遵循現場交安設施及指揮人員指引，減速慢行。
公路總局第一區養護工程處基隆工務段段長李佳輯表示，25日將進行台62甲全線（基隆市區至四腳亭匣道）內側路面反光標記整修工程；26日進行台62甲全線外側回復式交通桿整修工程；27、28日進行台62線內側防眩板整修工程。