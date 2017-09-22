不滿意神秘好禮決定不買iPhone 8 搶頭香民眾開賣前落跑

2017-09-22 10:50

〔記者譚偉晟／台北報導〕儘管今年搶購新iPhone的排隊人潮不如以往，但仍有部分民眾選擇提早前來排隊。不過原本排在第一順位的石先生，卻在iPhone 8正式開賣前決定落跑，讓第二順位的黃先生成為真正搶得頭香的人。

儘管在開賣前還繼續待在台灣大哥大信義威秀門市前，但石先生在9月21日晚上其實就有表示會先看「神秘好禮」是什麼，再決定要不要買iPhone 8或是iPhone 8 Plus手機。到9月22上午已經排隊超過21個小時後，石先生卻突然不見蹤影，讓排在第二順位的黃先生成為台灣大哥大門市第一個購機的消費者。

黃先生轉述，石先生因為對神祕好禮的內容不甚滿意，同時對於大量記者詢問的狀況感到不耐，因此最終決定不買iPhone 8提前離開。而黃先生則是幫朋友買了iPhone 8 Plus手機後，由於對合約內容不滿意，因此也沒有領取台灣大哥大提供的2萬元myfone購物金，最終這個神秘好禮是由第三順位的賴小姐獲得。

除了現場排隊等候之外，部分通路商也提供了其他iPhone的購機方式。其中德誼數位就提供了100名VIP專屬尊榮領機服務，讓透過德誼數位購買iPhone 8系列手機的民眾，不需要在外排隊等候，也能夠輕鬆且舒適地完成手機購買流程。