曾仁和母校設校園日照中心 家長控行政程序違法

2017-09-22 10:41

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府與高醫大合作，在大同國小打造全國第一家校園日間照顧中心，受到全國矚目與讚揚；市府乘勝追擊，計畫在甫登上美國大聯盟的棒強好手曾仁和母校--鼓岩國小設置第二家，卻被家長指控隱瞞且行政程序違法，要求停止並追究失職人員責任。

針對家長的質疑，教育局表示，待詳細了解後再說明；衛生局則開會中，無法回應。

家長表示，教育局、衛生局與長照業者合作，將鼓岩國小閒置已久的廚房，改建為社區日照中心，照顧輕度至中度失能或失智長輩，但相關單位及學校，未依行政程序法及長期照顧服務法規定，進行公開的聽證、協調、審議及諮詢等程序，嚴重侵害學生、家長與社區居民權益。

家長強調，長照業者已於8月開始進入校園施工修繕，校方卻在9月初的班親會才告知家長，嚴重違反行政程序。

家長指出，鼓岩國小是國家指定的棒球基層訓練站，培育出第三位站上美國大聯盟的高雄子弟曾仁和，但預定的日照中心緊鄰棒球場，業者提出的計畫，未將兩處妥善區隔，且長輩到校及活動時間跟棒球隊練習時間重疊，屆時棒球很可能傷及長輩。

另外，日照中心前方就是兒童遊戲區，幼兒園與低年級學生奔跑玩耍時，也可能不慎撞倒長輩。

家長質疑，相關單位未做好防範措施，硬要執行，如果幼童、學生、棒球隊員不慎波及長輩，造成嚴重傷亡，難道要家長及教練承擔苦果嗎？「這真的無異是政府殺人！」