台鐵國慶車票零時起搶票 9小時內售出逾38萬張

雙十連假即將到來，台鐵局今天凌晨零時開放連假期間全線對號列車訂票，截至上午9點止，已完成21萬8253筆、38萬34張訂票。（資料照，記者王秀亭攝）

2017-09-22 10:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕雙十連假即將到來，台鐵局今天凌晨零時開放連假期間全線對號列車訂票，截至上午9點止，已完成21萬8253筆、38萬34張訂票。台鐵局提醒完成訂票的旅客，務必在2日內（含訂票當日）到台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票；逾期未取的車票，將在9月24日上午9點重新釋出。

針對花東地區疏運，10月6日、7日、10日加開東線返鄉（返工）6班實名制列車，訂於9月29日（星期五）6點起開放身份證U、V開頭字號及106年8月1日以前設籍花東縣民網路訂票。

台鐵統計，截至上午8點，東部幹線車票部分，台北往花蓮、台東方向，10月6日13點至7日18點，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票；台東、花蓮往台北方向，10月9日13點至10月10日21點，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

西部幹線部分，台北往高雄方向，10月6日13點至7日15點，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票；高雄往台北方向，10月9日13點以後及10月10日10點以後，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票。

南迴線車票部分，高雄往台東方向，10月6日16點至21時及7日12點以前，長途自強號座位已售完，其餘各日期、時段，中、短途自強號及莒光號尚有餘票；台東往高雄方向，各日期、時段，自強號及莒光號尚有零星餘票。

另，加開列車班次，樹林至花蓮優惠對號區間快車，10月7日樹林至花蓮及10月9日及10日花蓮至樹林座位已售完，其餘各日期、車次及區間尚有餘票；10月7日至10日，每日開行樹林=花蓮共24列次，停靠站少，並享北-宜100元、北-花200元優惠票價，提供台北地區往返花蓮另一項乘車選擇。

為疏運旅客，台鐵局表示，自10月3日起，針對花東地區試辦於末班車（254次、256次、447次、448次）限量發售無座票，並限於乘車日當天發售；對於未持上述當日當次末班車車票或使用電子票證、定期票之乘車旅客，仍按無票乘車之規定補票及加收票款。