年輕人信妙禪是好事？ 她舉自身為例竟被網友讚爆

2017-09-22 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕妙禪風波持續延燒，各界名人紛紛對此發表自己的看法。部落客「廣告小妹 AdFan」稍早在臉書PO文表示，年輕人信妙禪是好事，因為跌倒了很快就可以爬起來。

廣告小妹指出，有人問她「在尊重信仰選擇的前提下，難道要我眼看著親友被妙禪騙，還不能救」，對此她回說，當人類的力量無法扭轉局面時，人們會選擇相信科學之外的能量，只是有人補上那個缺罷了，直言「今天妙蟬（禪）不騙他，也會有妙丁」。

廣告小妹接著分享自身經驗表示，曾做過2年半直銷的她，家裡產品堆滿滿卻連1個下線都沒拉到，當時家人每天都罵她蠢，只有經商的哥哥沒有罵她。

哥哥對她說，「假如假如我今天阻止妳，十年後妳回頭看這段歲月，妳不會覺得我這是在救妳、不讓妳受騙。妳反而會認為我破壞了妳的發財大計，是害妳貧窮的兇手。只有等妳自己醒，妳不但會成長，還會得出很多經驗以防再度被騙」

廣告小妹總結道，年輕信徒被騙是好事，因為人的一生很長，總會遇到幾個神棍，「趁年輕扣打趕緊用完，跌倒了很快就可以爬起來」。

對此，網友們紛紛留言贊同說「直銷那段很對，身邊也有人是這樣，當下想救怎麼勸都勸不聽，最後也是自己清醒了」、「小妹說的對」，有網友發問「如果身邊長輩被各式直銷騙一輩子卻不覺醒呢」，廣告小妹則回說「所以說長輩被騙很難救啊！！！當盤子要趁年輕，醒得快、損失少還不會拖累子孫」，中肯的回答獲網友連連按讚。