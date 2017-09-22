英最大家庭生20小孩 爸媽保證「不會再生了！」

2017-09-22 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國最大家庭本週一迎接家中第20位新成員，夫妻表示不會再生了！

根據英國〈太陽報〉報導，42歲的蘇‧雷弗德（Sue Radford）本週一（18）生下健康的男嬰。諾爾‧雷弗德（Noel Radford）和蘇‧雷弗德（Sue Radford）夫妻的第一個孩子生於1989年，當時蘇只有14歲，但兩人決定生下這個孩子，並命名為克里斯（Chris）。過幾年後，夫妻又有了第2個小孩，名為蘇菲（Sophie）。又過一年，蘇再度懷孕，也決定生下第3位小孩克柔伊（Chloe）。

作為都是被收養的孩子，父親諾爾‧雷弗德（Noel Radford）說，他們夫妻原本只想生3位小孩，但是由於很喜歡被小孩圍繞的感覺，所以決定繼續生。「我們幾乎對生小孩上癮了，我們就是很喜歡小孩子。」

妻子蘇一天的標準行程是早上6點半起床，直到晚上11點才上床休息。他們的家有10張床；家庭成員每天消耗18品脫的牛奶、3公升的果汁、早餐吃掉3盒穀麥片；他們一個禮拜的超市花費為250英鎊，家庭成員多到塞不進15人座的小休旅車。雷弗德家族的主要經濟來源靠是家族經營的麵包烘培店，他們也有自己的家庭實境秀節目。

夫妻總共有20名小孩，年齡由大到小包括：28、23、22、20、18、16（兩位）、14、13、12、11、10、8、7、5、4、2、1，一位早夭的孩子，加上剛出生的男嬰艾奇（Archie）。夫妻表示，男嬰的兄弟姊妹們都常喜愛他，他在這個家裡絕對不會缺乏擁抱，而夫妻的二女兒Sophie也有自己的3位小孩，現在雷弗德夫妻已成為爺爺與奶奶。

相繼生了20位小孩後，蘇說，她目前對剛出生的兒子感到非常開心，也願意停止繼續生小孩，但自己需要適應往後不會繼續生小孩的人生。丈夫也表示，他跟蘇都認為艾奇是他們生的最後一位了，雖然有點難過，但往後可以繼續享受與孩子們共處的生活。