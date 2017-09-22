下週四鋒面、東北風南下 吳德榮：入秋後較明顯變天

吳德榮表示，週六至下週三（23至27日）各地晴朗穩定，日夜溫差大。下週四、五（28、29日）會有另一波鋒面及東北風南下，算入秋以來，天氣變化較明顯的一波。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-22 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局表示，今天各地天氣大多為多雲到晴，西半部及東北部白天高溫上看34度，夜晚清晨則較舒適。氣象專家吳德榮今天發文說，明天週六起至下週三天氣晴朗穩定，午後山區有零星短暫陣雨；下週四、五（28、29日）將有鋒面及東北風南下，強度雖不強，但算是入秋以來天氣變化較明顯的一波。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」發文表示，今晨（22日）雲圖顯示，北部海面有微弱鋒面，只有低層雲伴隨。最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，非常微弱的低層鋒面今日從北部海面通過，北台灣有零星短暫雨的機率；中南部則晴朗穩定，午後鄰近山區有局部陣雨成雷雨；東半部有局部短暫陣雨。北台灣因雲多、水氣增，高溫略降2、3度，其他各地氣溫以及北部的低溫，幾乎都沒下降。

週六至下週三（23至27日）各地晴朗穩定，午後山區有零星短暫陣雨；西半部午時最高溫約35、36度，相當炎熱；清晨最低溫約在25、26度，早晚較為舒適，日夜溫差達10度左右。

不過，下週四、五（28、29日）會有另一波鋒面及東北風南下，強度不是很強，但算入秋以來，天氣變化較明顯的一波。