醫病》牙膏袪斑便宜又有效？醫師：無效！還會得皮膚炎

網路謠傳牙膏能淡斑、美白皮膚。情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-21 23:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕網路傳言牙膏不但可美白牙齒，用在皮膚上還能淡化黑色素、美白袪斑，建議各式塗抹、洗臉、敷臉方法，皮膚科醫師澄清，「這是不可能的」，牙膏利用研磨劑去除齒垢、牙菌斑，而皮膚斑點是長在皮下，不能磨擦消失，使用牙膏想去斑，不但無效，還可能引起皮膚炎。

網路有不少傳言，牙膏可促進皮膚血液循環，加速黑色素代謝，美白成分的牙膏還具漂白作用，對皮膚不刺激，可大膽嘗試，甚至有標榜牙膏是老人斑的剋星。

中山附醫皮膚科醫師賴柏如指出，牙膏不具美白成份，被認為能美白牙齒，是有研磨劑像顆粒般把牙齒表面的牙垢、牙菌斑去除磨擦掉，並具有界面活性劑把油脂洗掉，幫助水份和去除的髒污在潄口時一併去掉，這兩種皆無美白效果。

而且牙膏成份偏鹼、針對偏酸的牙菌斑，具平衡效果，但是皮膚是弱酸性，把牙膏用皮膚上，用久了或是對皮膚較敏感的人，使用會造成接觸性皮膚炎，造成紅、腫、癢、脫屑甚至有傷口，而且牙膏有研磨劑，拿來洗臉也太刺激，傷害皮膚易發炎。

賴柏如強調，牙膏可磨掉附著在牙齒表面的牙垢、牙菌斑，但皮膚斑點色素是長在皮膚表層裡面，牙膏不能磨掉，也無法滲透在皮下達到美白效果，提醒不可嘗試，想要袪斑，建議就診皮膚科諮詢，針對曬斑、雀斑、肝斑或是老人斑，採取不同雷射、冷凍或塗藥治療。

賴柏如建議，想要淡斑美白，最好的方法就是防曬，防曬做得好不但不再變黑，甚至也能淡化，另外使用含有美白成份的A酸、左旋C、麯酸、熊果素的藥膏或是市面保養品。