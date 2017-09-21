媽媽抱孩子公車上打翻飲料 高職妹下跪幫擦地

2017-09-21 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕9月18日，1名媽媽在臉書社團「爆料公社」上貼文指出，她抱著小孩在高雄搭乘217路公車時，放在地上的飲料因煞車不慎打翻，飲料流淌地板好不尷尬。沒想到，坐在一旁的海青工商室內設計科的蔡姓同學，二話不說，就用濕紙巾跪姿幫忙將地板擦乾淨，令該名媽媽感到非常感謝。該名媽媽將影片PO上網路，找到了就讀海青工商的蔡同學，貼文下方網友也大呼「感動」、「溫暖的故事」。校方也予以表揚。

根據《蘋果》報導，海商工商校長馬德強今天表示，蔡同學的家庭教育真的做得很好，蔡同學在校就熱心善良，謙恭有禮，能夠將幫助他人落實於日常生活中，是每位同學的榜樣。甚至有1名太陽能光電公司的董事長，在得知蔡同學的善行後來信表示，非常希望蔡同學畢業後到他們公司工作。

蔡同學表示，事發當下該名媽媽用很驚恐的表情看著她，她發覺那位媽媽感到不知所措非常尷尬，心裡想說要快點幫忙清一清。至於用跪姿，則是因為平常在家裡就習慣這樣擦地板。

該名媽媽在發文中表示，她非常驚訝蔡同學不嫌麻煩也不嫌髒，因為飲料流的到處都是，讓蔡同學幾乎用掉整包濕紙巾。而且蔡同學不只是不嫌棄的幫忙，連在上車的時候，也禮讓了該位媽媽，該位媽媽說，「真的覺得這世上並不是都是邪惡的人，還是有很美麗的風景，謝謝你。」

至於，畢業後是否要去太陽能光電公司上班，蔡同學則表示，自己現在才2年級，畢業後會再考慮。