像童話一樣夢幻！ 花蓮新秘境誕生

瑞穗鄉公所要打造台灣欒樹景觀大道。（記者花孟璟攝）

2017-09-21 22:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕金黃色的台灣欒樹盛開，中間卻冒出個歐洲城堡，花蓮最近出現新的拍照打卡景點，讓遊客讚嘆「美得像童話」！

看到台灣欒樹枝頭一片金黃，就知道秋天到了，花蓮瑞穗鄉溫泉路兩排台灣欒樹，每年秋天花開花落，不曾被特別注目，今年卻格外吸引人，原來欒樹當中冒出頭的城堡和高高的尖塔，是趕工中的瑞穗春天酒店，城堡式飯店建築拔地而起，當地人說「這應該是瑞穗最高的建築了」。

花蓮縣府規劃瑞穗溫泉特定區，第一個大型飯店開發案是由天成飯店集團砸40億元，買2萬多坪土地興建五星級「瑞穗春天酒店」，共198個房間，盼今年底或明年春節前營運。

夢幻的城堡尖頂，搭配盛開的金黃色台灣欒樹，連日來吸引許多遊客拍照，照片被貼在臉書上引起網友讚嘆「好像歐洲」！但也引發居民兩極反應。

瑞穗鄉民黃家榮說，酒店城堡建築成了全瑞穗最高樓，改變了瑞穗鄉的天際線及自然景觀，風格上也很突兀，原本從溫泉路往東可以看見海岸山脈山景，現在被城堡擋住，很可惜。

溫泉部落青年林高捷說，城堡式的酒店建築量體龐大，視覺上有壓迫感，與原有地景不搭！他也質疑，酒店業者從規劃到開發都沒有尊重過在地部落，財團「愛怎麼蓋就怎麼蓋」，利益財團全拿，居民得到是被破壞的自然景觀。

花蓮縣府建設處表示，目前瑞穗溫泉區屬於非都市計畫土地，因沒有航道經過，因此無特殊的限高規定，建築物的高度是依照建蔽率、容積率的規定來決定建物高度。至於酒店建物高度有無超高，待業者申請使用執照時，縣府將現勘進行確認，符合原建築圖才核發使用執照。

瑞穗鄉長陳進光說，最近溫泉路的台灣欒樹黃花盛開，和春天酒店的城堡建築搭配，令人眼睛一亮，為此鄉公所也和公路局合作，溫泉路全段將規劃「台灣欒樹景觀大道」。

瑞穗瑞雄溫泉業者簡德淵認為，他不覺得有衝擊到景觀，反而增加新的景觀亮點，他評估，新酒店不會衝擊到既有的民宿旅館業，春天酒店定價接近萬元等級，五星酒店可吸引到的客層，是小規模的民宿旅館達不到的，將使客層更多元化，且住宿客也能促進在地消費。