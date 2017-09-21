拆農地工廠政策不變 陳吉仲：一定有辦法讓地方執行

2017-09-21 22:38

〔記者吳欣恬／台北報導〕對於農地違建工廠拆除，農委會副主委陳吉仲今天表示，目前正待行政院核定拆除方案，他強調「一定會有辦法讓地方政府執行」，而代位執行則是最後手段，但認為不會走到那裏，他有信心「今年拆得了第一家」。

陳吉仲說，農地違建工廠拆除的政策照走，他解釋，外界以為只要拆去年520後興建的工廠，實際上是未來只要任何農地上有興建中、沒有合法建照的建物，都一律拆除，方案會持續執行。他說，如果只有17家，拆了農地面積也沒有多少，所以重點是後續農地不要再被違規使用。

目前正待行政院核定拆除方案核定，方案分2個，已完工的違規工廠先開罰，一段期間沒有動作，經濟部透過地方政府斷水斷電，再沒有動作才會拆除。至於興建中的，如果沒有合法建照，在拆除的時候如果還在持續興建，也可以不讓他供水供電，最後也讓業者沒辦法興建完運作下去，損失會更大。

陳吉仲說，拆除方案待政院一核定就會公布，應該不會拖太久。內容包括每一段期程等，一定會有辦法讓地方政府先來執行。且公布方案時，一併把方案引用的相關法規給大家看，都有考慮過法律上執行面的部份，包括地方政府該怎麼執行，如果地方政府沒有執行，中央政府的法令依據等，都已討論過。

對於表態不願照中央政策拆除的彰化縣，陳吉仲說，跟彰化縣持續溝通，他強調，其實雙方對保護農地都有共識，現在差異只在於時間點在哪裡，所以應該很容易就可以取得共識。

他強調，拆除農地工廠的第一線還是地方政府，中央政府代位執行是所有前面的各種方式都試過之後，「是不得不的最後一個手段」，也有討論過，但他認為不會走到那裏。

陳吉仲說，除了17家優先拆除的，其他有些工廠是520之後擴建，則要求針對新建的部分拆除，但要去進一步確定範圍面積有多少，因此還在持續盤點確認中。但陳吉仲說，第1家有拆了，後面16家就快了，非常有信心很快就會執行，「今年應該能拆得了第一家」，他也說「會從最困難的開始」。