興隆公宅遭爆未按圖施工、欠薪 都發局：2週處理

2017-09-21 22:15

〔記者鍾泓良、黃建豪／台北報導〕北市府昨進行工務部門質詢，議員李建昌會中大罵，今年6月他與議員簡舒培、立委吳思瑤辦公室主任陳賢蔚多次因興隆2區公宅積欠點工師傅工資開協調會，但沒想到經過2個月又20天，都發局政風處及住宅工程科都毫無作為，甚至後來點工師傅爆料公宅偷工減料，配電工程未按圖施工，直罵難道等到蓋好發生意外才處理嗎？都發局長林洲民也於台上向議員道歉，表示昨才知道有這此事，並承諾2週內就會提出完整報告。

李建昌指出，瑞助營造下游負責水電標的包商為協德機電工，而協德下還有禾莊國際請點工來承作消防、電話等配電工程。然而禾莊從去年10月就積欠點工師傅薪水，至今年6年已積欠超過10位點工近90萬元。而他、簡舒培及陳賢蔚等前後召開協調會，也有邀請都發局政風處主任蔡又瑋到場，至今已經超過2個月又20天，但都發局卻毫無作為，甚至也沒有安排現勘。

李建昌更指，點工師傅因為不滿遭欠薪爆料該案偷工減料，並指禾莊公司指示多處配電工程未按圖施工，包括有部分預留線被要求要剪短，因無法換線，採用連接方式；A、B2棟2樓公設插座全沒配，不得不與上配電燈共用管路等問題，痛批配管電線，若發生火災是人命問題，就根本不可原諒。

林洲民在現場表示，他昨天才知道有這樣的狀況，當場向議員道歉，還提到6週前才到現場，認為這樣的狀況完全不能接受，表示該案有專業營建管理（PCM）及監造建築師及住宅工程科監督，都發局將在2個禮拜內提出完整報告。

簡舒培也質疑，瑞助營造除了興隆公宅2期外，還有沒有其他承包的公宅案件。林洲民指出，連明倫國小公宅都是由該廠商負責。簡因此要求，從瑞助營造、水電標包商協德機電、協德的下游廠商禾莊公司，都必須全面稽查，同樣在2週內要有完整回應。

位於過去興隆市場的興隆公宅2區公宅於103年4月中由瑞助營造以20多億元得標，總戶數為526戶，將興建地上11層、22層2棟，預計今年底竣工。