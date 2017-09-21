熬夜排隊買iPhone 8 頭香阿伯關心的是...神秘禮物

iPhone 8系列新機即將在明天開賣，信義威秀廣場第一位前來排隊的石先生說，之所以這麼早來，是因為看上業者宣稱要送出的「神秘好禮」，但門市人員不斷勸他結束營業後再來排隊！（記者譚偉晟攝）

2017-09-21 21:20

〔記者譚偉晟／台北報導〕蘋果iPhone 8與iPhone 8 Plus手機預計在9月22日上午8點正式開賣，過去最容易匯集果粉人潮的台北信義威秀前廣場，已出現排隊等待購買iPhone 8系列新機的民眾，不過，他似乎對要購買哪一款不太在意，反而很關心電信業者提供的額外好禮。

來自天母的石阿伯說，他從9月21日上午10點就來信義威秀前廣場排隊，搶得頭香。他說，這次這麼早來排隊，是因為看上台灣大哥大宣稱要送出的「神秘好禮」，對於要購買哪一款iPhone 8手機，仍要等實際體驗過實機。

石阿伯也提到，若是神秘好禮不如預期，他也未必要選擇在台灣大哥大購買iPhone 8手機。

至於排在Studio A Neo19門市第一順位的李先生則說，他在使用iPhone 6手機3年後，終於決定要更換成全新手機了。不過，他打算在明天先購買iPhone 8，接著在11月時入手iPhone X、將iPhone 8賣掉，把iPhone 8作為過渡機種。

相較於以後iPhone新機上市大排長龍的景況，iPhone 8的搶購戲碼並未重演，截至9月21日晚上8點半前，信義威秀前廣場仍未匯聚起搶購iPhone 8的人潮。中華電信與Studio A門市前也都只有1人。遠傳電信則是擔心威秀管理人員會趕人，因此勸退了5至6名想要前來排隊的民眾，預計要過晚上11點門市都打烊後，排隊人潮才會開始匯集。

不過，排在台灣大哥大門市第二順位的黃先生說，去年他在Studio A排隊搶購iPhone 7的時候，當時儘管颱風莫蘭蒂襲台，但前來排隊的人依舊相當踴躍。他說，今年感覺起來比較沒有這麼熱絡，而他身邊有不少朋友都在等11月的iPhone X，對iPhone 8的興趣不高。

電信業者與通路商表示，這次iPhone 8現貨充足，因此，消費者在現場應該都能買到自己想要的iPhone 8或iPhone 8 Plus機型。為了吸引消費者前來排隊搶購，各家廠商也都準備好早餐、按摩、占卜等服務，希望讓果粉們可以在等待中維持輕鬆心情。