怪手移樹卻不能罰 議員批北市樹木差別待遇

議員許淑華質詢表示，居民發現施工單位竟然是用怪手將樹連根拔起，不符合台北市移樹SOP，而公園處的回應竟然是因為樹座落在國產署土地上面，因此移樹時並沒有市府審查。（議員許淑華辦公室提供）

2017-09-21 21:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府為了興建六張犁營區公宅，將率先解決六張犁地區交通，有意在六張犁營區DE基地開闢臨時停車場，但議員許淑華今天質詢表示，居民發現施工單位竟然是用怪手連根拔起，不符合台北市移樹SOP，而公園處的回應竟然是因為樹座落在國產署土地上面，因此移樹時並沒有市府審查。讓許淑華說，同樣是台北市的樹卻有如此差別待遇，要在台北市政府土地上才會被保障，「為什麼同樣的樹有不同命運？」

許淑華說，依據北市移樹SOP，要先移植前修剪、斷根、挖掘球根等作法。而這些樹移完後，「這樣可以活嗎？」工務局長彭振聲也說這樣的移樹狀況不對，但公園處長黃立遠說，依照「台北市行道樹管理維護自治條例」是針對行道樹，但該處不是行道樹，而且也不屬於市政府財產，因此無法約束。

許淑華說，中央跟地方政府的樹木不應該有差別待遇，認為未來法律應該納入只要是政府的土地都需要向北市府報備，要求公園處1個月內提出方案。