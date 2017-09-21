網紅後垃圾多 頭份「楓香林」秘境走樣

頭份後花園內的楓香林，綠蔭宜人。（記者彭健禮攝）

2017-09-21 20:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市「頭份後花園」內，有一片楓香林，經網路宣傳，吸引不少遊客前往取景拍照，但也遺留下飲料瓶罐等垃圾，由於當地仍屬國防用地，環境清潔有賴地方社區協會維護，市公所呼籲，發揮公德心，順手將垃圾帶走，共同維護天然美景。

頭份後花園中的「老崎古道」，早年是漢番貿易要道，在替代道路開通後，古道被雜草湮沒，10多年前經地方熱心民眾發起整修，才讓古道重見天日。

市公所繼而爭取經費，設置涼亭，延伸設置枕木步道，並將周邊茶區以休閒步道串連，步道從斗煥國小後方的錦春農場而上，視野廣闊、風景優美，被稱為「頭份後花園」。其中，有一片楓香林，為台灣特有種青楓樹木集結而成，形成一條綠色隧道，漫步其間，讓人心曠神怡。

楓香林原本是在地人才知的秘境，但經網友網路宣傳，吸引許多遊客慕名尋訪，甚成為婚紗業者取景熱門地點。隨著遊客增加，原本天然原始的楓香林內，也留下許多飲料瓶罐等人為垃圾。

張姓頭份市民就感嘆說，以前前往楓香林，還得找一下路，才能順利到達，如今只要循著沿途的垃圾，就不怕迷路了，不少垃圾也「隱身」草叢內。

頭份市公所表示，頭份後花園因位處市郊，之前多次發生大量濫倒廢棄物的情形，不過近年來，在警民合作下，現已少見，但對於此種隨意亂丟垃圾的行為，防不勝防。

市公所說，尤其頭份後花園有不少土地仍屬國防用地，包括楓香林在內，之前也是頭份地區駐軍的野戰教練場地，因此，當地的環境維護，全仰賴周邊社區、協會等居民志工，呼籲遊客發揮公德心，順手將垃圾帶走，共同維護天然美景。