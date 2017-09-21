本週雞蛋產地價每台斤19元 批發價不動

2017-09-21 19:43

〔記者吳欣恬／台北報導〕本週一再爆出芬普尼雞蛋事件，當天適逢蛋價價格評議小組開會，會後決議雞蛋產地價跌至每台斤19元，比4月發生戴奧辛雞蛋時的每台斤19.5元還低。但蛋商公會強調，此為調節性降價，週五即會回升，也不影響批發價。

蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，降價並非因為當天傳出台南市振坤牧場的雞蛋被台北市衛生局檢出芬普尼，而是因為從上個月芬普尼雞蛋爆發至今，買氣都未回升，蛋商公會和蛋農協調進行調節性跌價。他說，原本上週就要進行這項調節措施，但因當時颱風來勢汹汹，預期心理帶動買氣。但後來颱風對台灣影響有限，民眾大量採買後，也造成接下來買氣更淡。

高傳謨指出，8月20日農委會檢出國內雞蛋含芬普尼，至今消費信心未恢復，保守估計國內雞蛋消費量下滑至少2、3成。買氣差，蛋商損失慘重，在此情況下，蛋商和蛋農會協調進行調節性跌價，但只跌產地價，批發價不動。

蛋商每週一、三、五共向蛋農進貨3趟，雙方協議蛋農讓利2趟，第3趟即會回復每台斤20.5元的價格。希望透過這項措施調節產銷平衡，減緩蛋商的損失，也是作為蛋農給蛋商的補償措施

高傳謨也抱怨，蛋商無法掌握蛋農違規行為，但事情一爆發，蛋商也遭受坡及，甚至影響商譽、損失慘重。「現在賣蛋都要用人格、用生命做擔保了，但是蛋不是我們生產的啊！」

高傳謨還說，未來擬聯合蛋商向蛋農協調，雞蛋出問題的時候要怎麼辦，因為蛋商完全沒有保障，「都想去養雞協會抗議了」。未來擬要求蛋農不出示檢驗合格證明，就不買蛋。