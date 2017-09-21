公開24hr漁業監控 農委會盼年底解除歐盟黃牌

漁業署21日舉行「打擊IUU24小時漁船監控中心資訊整合系統暨硬體展示」，由監控中心主任王茂城進行展示。（記者叢昌瑾攝）

2017-09-21 20:36

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會漁業署今年成立24小時漁業監控中心，全年無休即時掌握全國1200多艘遠洋漁船船位和漁獲等資料。日前北韓發射飛彈至日本北海道附近海域，漁業署就是藉此確認落彈點鄰近海域有7艘台籍漁船，再透過衛星電話逐一確認人船平安。

農委會副主委陳吉仲說，成立漁業監控中心短期是為配合歐盟解除黃牌，但也是為了讓漁業永續經營，未來沿、近海漁船也都要整合。

漁業署去年委託國立台灣海洋大學資工系助理教授許為元團隊研發「漁業整合資訊系統」，整合原有的漁船監控系統（VMS）、漁業管理系統、電子漁獲回報系統（e-Logbook）、遠洋漁業動態管理系統等4大系統。

漁業監控中心任務包括例行監控及受理通報事項、遠洋漁船作業異常及登檢通報與應處，以及漁船遭遇急難事件之通報與應變處理等。

漁業監控中心主任王茂城指出，過去各系統單獨運作，需要人工分別進入不同系統勾稽比對，新的漁業整合資訊系統可由電腦自行勾稽，列出警示名單，再由人工進一步以衛星電話直接聯繫漁船，避免違規。

王茂城指出，根據規定，VMS系統每4小時至少回報一次，如果超過9小時未收到船位資訊，可能是斷訊。他現場示範操作，警示名單顯示有13艘船超過時間未回報船位。

他說，接著監控中心人員會逐一聯繫漁船，確認是否為通訊器材故障或其他原因，如果是故障，需要安裝備用品的船隻應開啟備用品，不需安裝的則要以手動回報，並須在30天內進港維修，違者就開罰。

此外，漁業整合資訊系統也可看出漁船在海上的航跡紀錄。王茂城說，船隻進入他國經濟海域不能作業，如果船速低於5節以下會被懷疑有疑似作業的情況，也會列警示名單。他示範操作，一艘台灣漁船在馬紹爾群島經濟海域航速只剩4節，但系統上可顯示該漁船過去幾天的航跡都是直線航行，即可研判並沒有作業跡象。

另外，台灣漁船應進入漁業署指定的國外卸載港口港口卸魚，到不該進的港口也會列警示名單。他舉例，有艘船停到塞內加爾的港口，9月中這艘船機械故障曾向漁業署申請進港維修，因此不是違規。

而每個漁業合作組織每年會分配各國捕撈魚種的配額，王茂城也舉例，今年南方黑鮪保育委員會（CCSBT）給台灣的南方黑鮪配額已捕撈達93.3%。當捕撈數達配額80%以上，系統就會顯示黃色警示，列為重點查核提高管理頻度。如果超過配額，則顯示紅色警示，禁止漁船捕撈該魚種，或限期離該漁場。一旦超過，明年配額會倒扣。

除了監測台灣遠洋漁船的捕撈總量，也會監測各漁船的捕撈量是否超過本身的配額。王茂城說，如果超過配額，因為e-Logbook回報的漁獲量是概估值，因此超過配額的漁船會加以註記，進港後全程監卸。

許為元指出，研發漁業整合資訊系統過程，遇到的難題是難以判斷進入系統的資料正確與否，所以最後還是需要監控中心人員以衛星電話查證。他說，未來進一步要研究如何把觀察員報告納入，和漁船回報的資料進行比對和查核。

許為元說，去年9月接下研發任務，研發團隊3至6人，由大學生和研究生組成，人事費用600萬元，硬體400萬元，「業界絕對不只」。

許為元指出，目前全球僅韓國和南太平洋2地有類似的漁業監控中心，建議漁業署未來可將此系統向其他國家推廣，讓國際看到台灣的程式研發實力，也可為海洋資源永續經營盡一份心力。