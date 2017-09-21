明日持續高溫 注意午後雷陣雨發生

明日天氣多雲到晴，持續高溫悶熱，但要注意午後雷陣雨的發生。（記者黃志源攝）

2017-09-21 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日台灣各地大致多雲到晴且悶熱，板橋地區將會出現最高溫35.7度，嘉義及台北也持續高溫超過35度，其餘各地則在33~34度上下；另外各山區附近以及屏東、宜蘭一帶可能有午後雷陣雨發生，提醒民眾多加留意。

根據《中央氣象局》預報，因為鋒面開始往東遠離，台灣偏熱情況可望稍微舒緩，但西半部以及東北部地區仍有33~34度上下的高溫出現，花東地區大約32度，入夜後以及清晨時分大多舒適宜人，氣溫在26~27度上下，提醒民眾留意溫度變化。

各地天氣大多晴時多雲，但發生午後雷陣雨的情況有增多的趨勢，由其宜蘭山區雨勢可達大雨等級。除了山區以外，平地也有可能受到影響，提醒民眾多加注意，出門請記得攜帶雨具。

另外，北部、中部及雲嘉南地區空氣品質指標為橘色提醒，其他地區普通至良好等級；據《天氣風險公司》表示，由於近日大規模穩定氣候，白天陽光與空氣汙染物產生化學反應，目前整個中國東岸到台灣海峽都發展出一條由偏高的臭氧濃度及細懸浮微粒組成的汙染帶，已經到達相當不健康的水準。

紫外線部分，明日全台幾乎都已達過量級，只有新竹地區以及連江縣指數留在高量級，提醒民眾出門注意防曬，多補充水分。

明日西半部以及東北部地區有33~34度的高溫出現，最高溫35.7度出現在台北板橋地區。（圖擷取自中央氣象局）

明日北部、中部及雲嘉南地區空氣品質指標（AQI）為橘色提醒，其餘黃色提醒。（圖擷自行政院環保署官網）