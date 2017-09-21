社區巡守犬發威 救「耶誕老公公投錯煙囪」的小貓咪

犬界花木蘭建功！全國第一隻社區巡守犬「咘仔」，夜間巡邏時發現一隻小貓咪受困在油煙機排氣管內，即刻救援。（記者邱灝唐翻攝）

2017-09-21 19:48

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市北區振興里有著全國第一隻社區巡守犬「咘仔」，平時不僅在巷弄巡邏，日前更找出掉進抽油煙機、渾身油汙的小貓；小貓在獸醫的緊急治療下才撿回一命，目前正等待善心人士領養。

振興里長童小芸說，咘仔每晚8點到12點都會走遍里內大小巷，巡邏守護社區。17日晚上11點多，咘仔卻停在一間歇業許久的自助餐店前不肯走。隊員察覺有異，這時才聽見一聲聲微弱的喵喵叫，一行人花了約半小時搜遍屋內外，都遍尋不著小貓咪，最後才發現，原來牠受困在抽油煙機的排氣管裡，趕緊從附近工廠借來切割器，緊急救援。

小貓情況一度緊急，腹部、尾巴都遍布油汙，尿道和肛門也全被黏住，動保處接手後立刻展開「去污大作戰」，用痱子粉沾黏汙垢，等到風乾之後再慢慢搓下黏塊，整場作戰花費3天，也讓「小黑貓」轉變為「小白貓」。

小貓咪目前收容於動物之家灣裡站，等待領養。談起救援受困小貓咪，童小芸說，幸好自助餐早已歇業，否則一會被風扇絞死。當初可能是母貓帶著小貓在樓頂行走，一不小心才摔進排氣管。

童小芸也開玩笑地說，這就像是一隻「耶誕小貓咪」，只是耶誕老公公投錯煙囪了!