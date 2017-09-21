高雄3科大明年2月併校掛牌 至少10人競逐校長

高雄3所科大預定明年2月合併、掛牌，屆時首任校長也將出爐。（記者方志賢攝）

2017-09-21 20:42

〔記者方志賢／高雄報導〕國立高雄應用科大、第一科大及海洋科大3校合併確定，併校籌備工作進行中，教育部日前啟動校長遴選機制，預料至少10人加入遴選，競爭激烈，而明年2月正式合併、掛牌，首任校長也將出爐。

三校合併案過去由下而上，需經學校校務會議通過，但幾經波折，教育部改由上而下主導，並通過合併為「國立高雄科技大學」，預定明年2月併校、掛牌，3校合併後，學生人數將近2萬8000人，成為全國最大的科技大學。

高應大校長楊慶煜今表示，3校合併計劃書擬定由教育部及3校各自分工，教育部負責緣由、願景，高應大是財務及校區規劃，第一科大進行系所調整，海科大負責行政單位，9月20日高應大已完成初步計劃書，送教育部彙整、討論，經合併審議委員會審議後，11月送行政院。

高應大副校長兼教務長黃文祥也說，依照一般流程應該是三校合併後再選首任校長，但為趕在明年2月掛牌時，校長也出爐，校長遴選與合併計畫同步進行。

楊慶煜說，合併首任校長遴選委員會，設有11到15名遴選委員，3校各推一名代表，高應大經校務會議通過由主任秘書吳思達出任遴選委員，另教育部2名代表，其餘由教育部遴聘社會賢達人士。他研判3校校內及校外，有意參與首任校長遴選，至少10人，競爭激烈。