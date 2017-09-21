為開路砍老樹？台南市府：西港外環道不會再變更設計

2017-09-21 18:59

〔記者楊金城／台南報導〕台南市西港外環道開闢工程因要拆除百年糖鐵、移除老樹引發爭論，堀仔頭生態藝術村今天在糖鐵西港旗站演出護樹行動劇反諷，指已提報路線上老樹應列管珍貴樹木保護，要求立即停工、協商變更道路設計縮減路幅。市府農業局表示下週二將會勘，將盡量以移植、開放認養代替砍樹。

台南市農業局森林及自然保育科長楊錦樹說，將在下週二前往勘查老樹，如果有保存價值，將提報台南市珍貴樹木審查委員會審議，希望西港外環道未來開闢時能儘量不砍樹，以移植、開放民眾認養代替，如審議後有列管珍貴樹木者，更是須「全樹冠」移植才行。

市府工務局長蘇金安回應說，西港外環道在規劃設計和地上物查估時，路線上並未有珍貴老樹，未來也會移植22棵樹，尊重農業局下週勘查老樹，目前西港外環道正進行地上物拆除工程，開闢工程即將辦理招標，預定路線、路寬24米都經再三審查必要性、公益性，未來不會再變更道路設計。

堀仔頭生態藝術村發起人鄭敦哲等反西港外環道不當開闢自救會青年，在護樹行動劇高喊「要大樹、不要大路」後提出3點訴求，要求農業局依據客觀證據將老樹列管珍貴樹木，也呼籲工務局立即停工，並協商變更道路設計縮減路幅，以保留老樹、糖鐵，讓老樹與鐵道文化並存，才是西港發展的長遠之道。

台南社大環境行動小組研究員吳仁邦也到場聲援，指外環道路線上至少2棵以上老樹已達「台南市珍貴樹木保護自治條例」認定標準，像西港旗站的白蓮霧樹樹圍已達5.23公尺，遠超過珍貴樹木認定標準的3.8公尺，也比目前台南唯一一棵列管白蓮霧樹圍3.05公尺大上很多，另一棵黑板樹樹圍4.08公尺也達保護標準，質疑工務局事前未做好樹木調查資料。

對於工務局將要移植樹木，吳仁邦也指移植時間不對，在秋冬這時期採用斷根法粗暴移植樹木，9成以上活不了，作為文化首都的台南市不應該如此對待老樹，工務局應提出完備的樹木移植計畫，不要造成樹木墳場。

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