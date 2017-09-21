戶政「即刻救援」 父母結婚日與寶寶出生同一天！

新竹市民陳明傑和許嘉蓉原預定20日辦理結婚登記，沒想到肚中寶寶提前報到，東區戶政人員即刻救援為兩人完成結婚登記，結果結婚日與女兒同一天。（記者洪美秀攝）

2017-09-21 19:08

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市民許小姐與陳先生原訂20日到東區戶政事務所辦理結婚登記，不料肚中的寶寶提早誕生，凌晨就進醫院待產，東區戶政事務所得知後，在孩子臨盆前「即刻救援」，派員到醫院協助完成結婚登記，陳先生說，結婚日期與孩子生日同一天，格外有意義，也很值得紀念，讓他覺得竹市很有人情味。

東區戶政事務所昨天一早接獲民眾來電，電話那頭的口氣流露緊張複雜情緒，經詢問，市民許小姐原本預訂20日到東區戶政事務所辦理結婚登記，不料小寶貝提早誕生，昨天凌晨就進醫院待產，為不耽誤兩人結婚計畫，即刻派員到醫院為兩人辦理結婚登記，除恭賀兩人新婚，還提供新生兒出生登記的文件及請領生育津貼等資訊。

許小姐與陳先生交往多年，原要20日辦理結婚登記，一起迎接預產期是雙十節的寶寶誕生，沒想到小寶寶提前呱呱落地，陳先生說，父母結婚日期與新生女兒生日同一天，格外有意義，他們都很感謝東區戶政貼心安排到醫院協調受理結婚登記。

新竹市府民政處表示，竹市民教育水平高、出生率高、所得高、消費力全台最高，平均年齡最低更是最年輕城市，目前市府設有兒童福利津貼和各項育兒指導服務，其中生育津貼，第1胎補助1萬5000元、第2胎起每胎增加5000元，雙胞胎補助5萬元，3胞胎以上或第二次以上雙胞胎，最高補助10萬元，歡迎新手爸媽來申請，陪伴孩子成長。