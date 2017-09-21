桃市頒發9人獲孝行獎 逾百齡父陪兒領獎

桃園市孝行獎今天公布，共9人獲獎，邱木城（前排右2）的104歲父親邱旺水（前排中）陪同到市府領獎。（記者陳昀攝）

2017-09-21 20:25

［記者陳昀／桃園報導］經過2個月選拔，桃園市孝行獎今天公布9名得主，包含大園區邱木城、大溪區廖江玉純、復興區黃香花、新屋區黃本營、八德區曹恬珺、中壢區陳國信，另桃園區王莉合、楊梅區朱秀鈺、平鎮區童劍宏同時獲得內政部全國孝行獎，70歲邱木城的104歲父親邱旺水也陪他到市府接受表揚，他笑說：「爸爸會這麼長壽，應該是因為有我陪！」場面相當溫馨。

童劍宏先天肢體障礙，但他積極向上、自力更生，他說，由於父親和養父都是從中國來台榮民，從小他就有2個爸爸，常趁著工作閒暇陪伴父母及養父出遊，後來父親往生、母親罹癌行動不便，養父也因高齡經常進出醫院，他仍一肩扛起照顧重責，盡心照料3位長輩。

王莉合從小家境艱困，必須照顧母親、弟弟和高齡95歲的外祖母，父親病逝後她獨力扛起家中重擔，除了日以繼夜照顧外祖母的盥洗、餵食等，也要關注母親的疾病和行動安全，雖然分身乏術，仍無怨無悔付出。

朱秀鈺年幼喪父、生活困頓，9歲起就要負責煮飯、洗衣、打掃等家務，後來父母臥病在床、大弟生病，他也親自照顧，奔走在醫院、工作肩，還幫忙照顧外甥女，對家庭的付出無微不至，令人動容。